Патриотическое воспитание требует реанимации

Если не сказать, что это – катастрофа, то просто боль! Дети с детства должны понимать значимость этой профессии.

Достойно внимания Украина защищает мир от чумы

Да, у Министерства образования есть план действий по военно-патриотическому воспитанию, но и существующие программы имеют абсолютно советский устаревший подход к военному делу и наоборот разрушают представления и интерес детей к нему. Нужны коренные изменения в формировании не только контента обучения и программы, но самого подхода к преподаванию и профессиональности учителей.

Война стала триггером, продемонстрировавшим наши слабые места. Поэтому как никогда нужны новые подходы и новые пути к воспитанию патриотизма как чувства и как базового качества личности. При этом следует учитывать, что Украина имеет древнюю и величественную культуру и историю, которые выступают мощным источником и крепкой основой воспитания детей и молодежи.

Часть из них уже вошла в общевоспитательное пространство, но нынешние общественные процессы требуют их переосмысления, открывающего новые возможности для образовательной сферы.

Почет Героям – в делах

Формирование ценностных ориентиров и гражданского самосознания у детей и молодежи должно осуществляться на примерах Героев прошлого украинского народа, создания собственного государства, начиная от княжеских времен, украинских казаков, Украинских Сечевых Стрельцов и заканчивая Героями нашего времени, которые сегодня держат оборону за наш Харьков, Изюм, Николаев, Мариуполь.

Их называют "киборгами", но на самом деле они просто настоящие патриоты своей страны, которые отстаивают не просто каждый сантиметр украинской земли, а каждого из нас!

Общество и государство должны уважать своих защитников не только на словах, в речах и песнях, но и на деле. Уважение военных должно иметь конкретное воплощение – в уровне благосостояния и возможности занять достойное место в обществе. Я мечтаю, чтобы наших военных уважали и ценили, как в США. Чтобы человек в военной одежде априори вызывал гордость, как пример, на который должны равняться в преданности своему делу, силе выдержки, крепости и несгибаемости.

Возможно, если такое достойное отношение к нашим защитникам закладывать на уровне среднего школьного образования, когда формируется окончательное представление общества и роли каждого человека в нем.

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Защищать свое будут со школьной скамьи

Сейчас в нашей школе идет онлайн-обучение, и мы продолжаем прилагать максимум усилий, чтобы воспитать образованное молодое поколение. Но как представители сферы образования мы с коллективом уже готовим изменения к организации работы в следующем учебном году, предусмотрев:

уроки современной военной подготовки;

возобновление занятий по стрельбе в тире из настоящего оружия (на которых, кстати, девушки имели не меньший интерес и успехи, чем парни);

встречи с военными;

посещение воинских частей вместо привычных экскурсий и выездных полевых учений вместо пикников.

Сегодня мы думаем на тем, как сделать, чтобы в учебной программе параллельно с академическими знаниями научить будущих защитников Украины одевать на себя противогаз, бронежилет и каску, чтобы они могли почувствовать бремя и ответственность военной профессии в мирное время.

Каждый на своем месте должен не просто ждать Победы, а уже строить планы на будущее и восстановление нашей страны. Держим образовательный фронт! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава нашим защитникам!

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