Патріотичне виховання потребує реанімації

Якщо не сказати, що це – катастрофа, то просто біль! Діти з дитинства мають розуміти важливість цієї професії.

Варте уваги Україна захищає світ від чуми

Так, у Міністерства освіти є план дій щодо військово-патріотичного виховання, але програми, щоі існують, мають абсолютно радянський застарілий підхід до військової справи та навпаки руйнують уявлення та інтерес дітей до неї. Потрібні докорінні зміни у формуванні не тільки контенту навчання та програми, а й самого підходу до викладання та фаховості вчителів.

Війна стала тригером, який продемонстрував наші слабкі місця. Тому нині як ніколи потрібні нові підходи й нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, котрі виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей та молоді.

Частина з них уже ввійшла до загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.

Шана Героям – у справах

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах Героїв минулого українського народу, творення власної держави, починаючи від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців і закінчуючи Героями нашого часу, які сьогодні тримають оборону за наш Харків, Ізюм, Миколаїв, Маріуполь.

Їх називають "кіборгами", але насправді, вони просто справжні патріоти своєї країни, які відстоюють не просто кожен сантиметр української землі, а кожного з нас!

Суспільство і держава мають поважати своїх захисників не лише на словах, у промовах і піснях, а й на ділі. Повага до військових повинна мати конкретне втілення – у рівні добробуту та можливості посісти гідне місце у суспільстві. Я мрію, щоб наших військових поважали та цінували, як в США. Щоб людина у військовому одязі апріорі викликала гордість, як приклад на який мають рівнятись у відданості своїй справі, силі витримки, міцності та незламності.

Це можливо, якщо таке гідне ставлення до наших захисників закладати на рівні середньої шкільної освіти, коли формується остаточне уявлення суспільства і ролі кожної людини в ньому.

Не пропустіть Для Росії є погані новини, а будуть ще гірші

Боронити своє вчитимуть зі шкільної лави

Зараз у нашій школі триває онлайн-навчання, і ми продовжуємо докладати максимум зусиль, щоб виховати освічене молоде покоління. Але як представники сфери освіти ми з колективом вже готуємо зміни до організації роботи наступного навчального року, передбачивши:

уроки сучасної військової підготовки;

відновлення занять зі стрільби у тирі зі справжньої зброї (на яких, до речі, дівчата мали не менший інтерес та успіхи, ніж хлопці);

зустрічі з військовими;

відвідування військових частин замість звичних екскурсій і виїзних польових навчань замість пікніків.

Сьогодні ми мізкуємо над тим, як зробити, щоб у навчальній програмі паралельно з академічними знаннями навчити майбутніх захисників України одягати на себе протигаз, бронежилет і каску, аби вони могли відчути тягар і відповідальність військової професії за мирного часу.

Маємо кожен на своєму місці не просто чекати Перемоги, а вже будувати плани на майбутнє та відбудову нашої країни. Тримаємо освітній фронт! Слава Збройним Силам України! Слава нашим захисникам!

Важливо – діти, які ховаються на "Азовсталі", розповіли про мрію повернутися додому: дивіться відео