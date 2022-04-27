Експорт бензину, дизелю, мазуту виявився слабким місцем в рашистів. Бо тим, хто експортує ці продукти, дедалі складніше знайти покупців у світі.
Читайте Україна звільнить Донбас та Крим повністю
Російська нафта мало кому потрібна
Нафтопереробка падає, перший завод вже зупинився. В середньому – 675 тисяч тонн на добу нафти переробляли на рашкостані перші два тижні квітня І це на 6% нижче показника березня і на 13% менше квітня 2021 року. Причина зрозуміла – складнощі з експортом продукції через санкції ЄС та США. Іншими словами, рашистська нафта стає все менш потрібною цивілізованому світу.
Важливо Всі послали російський корабель туди ж, де чекає спалена "Москва"
Дії Росії
Що робить рашка? Розуміючи, що світові їх нафтопродукти не дуже потрібні, НПЗ намагаються задешево втюхати бензин місцевим. І на заправках ціни скотились до дворічного мінімуму. І це при тому, що нині сезонний попит.
️Далі – гірше. Бо з 15-го травня починає діяти 4-ий пакет санкцій ЄС (ухвалений 15 березня). А там, ключове – заборона на купівлю рашистської нафти, окрім як на потреби європейських НПЗ. Іншими словами, табу на трейдинг (перепродаж) нафти, що належить рашистам.
Санкції, хоч і не так швидко, але роблять свою справу. І день за днем знищують ключові для Росії сектори. Але краще б швидше!
Також цікаво – Подоляк прокоментував палаючі нафтобази в Росії: дивіться відео