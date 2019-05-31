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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Искушаем Путина к агрессии, – Бутусов о поставках топлива из России

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      В Украине выросли цены на топливо: что на это повлияло
      В Украине выросли цены на топливо: что на это повлияло / 24 канал

      В Украине уже шестой год идет война с Российской Федерацией. Однако это не мешает куму Путина Виктору Медведчуку продавать российское дизельное горючее в нашем государстве, в частности, Министерству обороны и "Укрзализныце".

      Журналист Юрий Бутусов в эфире 24 канала рассказал, что это схема политических договоренностей, так как у нас всегда принимаются политико-экономические решения.

      Читайте также: Влияет ли Россия на цены на бензин в Украине и при чем здесь Медведчук

      Он вспомнил, что в 2014 году Россия начала войну с того, что были заблокированы поставки топлива, а потому Коломойский взял на себя снабжение в Министерство обороны. Потом эту схему изменили в феврале 2015 года.

      Страны, которые расположены на границе с Россией, не "обрезают" с ней контакты, но строят для себя мощные альтернативные каналы поставки топлива. Потому что они понимают, какую опасность несет РФ, а потому не хотят быть зависимыми от нее,
      – пояснил гость студии.

      Бутусов напомнил, что указом бывшего президента Петра Порошенко об энергетической независимости Украины за июля 2015 года предусматривалось создание альтернативных поставок топлива всех видов в Украину. Для того, чтобы обеспечить независимость от поставок топлива из Российской Федерации.

      Мы должны понимать, если будет большая война, то первое, что Россия отключит – это поставки топлива. Для того, чтобы сделать невозможным маневрирование украинских войск и выживание украинской экономики,
      – подчеркнул эксперт.

      Поэтому обычно во время войны – это стратегический вопрос, который в любом случае государству нужно решать. Мы создали сами себе проблему – финансируем за счет собственных денег Медведчука и российское влияние в Украине, мы сами себя подсадили на ветку российского топлива.

      Таким образом мы искушаем Путина для планирования дальнейших агрессивных действий. Он понимает, что Медведчук – это легитимизация российского влияния на украинскую политику,
      – добавил журналист.

      Почему в Украине выросли цены на горючее – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости России Украина – Россия Газовый конфликт Газ
      Источник: 24 канал
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