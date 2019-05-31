Спокушаємо Путіна до агресії, – Бутусов про постачання палива з Росії

В Україні вже шостий рік триває війна з Російською Федерацією. Однак це не заважає куму Путіна Віктору Медведчуку продавати російське дизельне пальне нашій державі, зокрема, Міністерству оборони та "Укрзалізниці".

Журналіст Юрій Бутусов в ефірі 24 каналу розповів, що це схема політичних домовленостей, адже в нас завжди ухвалюються політико-економічні рішення.

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Він пригадав, що у 2014 році Росія почала війну з того, що були заблоковані поставки палива, а тому Коломойський взяв на себе постачання в Міністерство оборони. Потім цю схему змінили у лютому 2015 року.

Країни, які розташовані на кордоні з Росією, не "обрізають" з нею контакти, але будують для себе потужні альтернативні канали постачання палива. Адже вони розуміють, яку небезпеку несе РФ, а тому не хочуть бути залежними від неї,

– пояснив гість студії.

Бутусов нагадати, що указом колишнього президента Петра Порошенка про енергетичну незалежність України від липня 2015 року передбачалось створення альтернативних поставок палива усіх видів в Україну. Для того, аби забезпечити незалежність від постачання палива з Російської Федерації.

Ми маємо розуміти, якщо буде велика війна, то перше, що Росія вимкне – це постачання палива. Для того, аби унеможливити маневрування українських військ та виживання української економіки,

– наголосив експерт.

Тому звичайно під час війни – це стратегічне питання, яке в будь-якому разі державі потрібно вирішувати. Ми створили самі собі проблему – фінансуємо коштом власних грошей Медведчука і російський вплив в Україні, ми підсадили самі себе на гілку російського палива.

У такий спосіб ми спокушаємо Путіна для планування подальших агресивних дій. Він розуміє, що Медведчук – це легітимізація російського впливу на українську політику,

– додав журналіст.

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