Об этой ситуации сообщает руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак. Он наткнулся на озеро на прогулке.
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Как образовалось искусственное озеро
Василий Фицак случайно обнаружил это озеро вблизи поселка Осмолода на Ивано-Франковщине, когда прогуливался по лесу, собирая грибы.
По словам Фицака, на карте место обозначено как водопад Каменистый. Когда-то то урочище называлось Озерный, поскольку большая его площадь заливалась водой, а сейчас там озеро.
Искусственное озеро на одном из притоков реки Быстрик в Горганах. Осмолода. Несколько дней назад прогуливаясь в поисках грибов наткнулся на эту локацию. На карте обозначен водопад Каменистый. Когда-то это урочище называлось Озирный, так как большая площадь заливалась водой,
– отметил Фицак в соцсетях.
Сейчас местность довольно живописная, отмечает он.
Искусственное озеро в Карпатах / Фото Василия Фицака