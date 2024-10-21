Про цю ситуацію повідомляє керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фіцак. Він натрапив на озеро на прогулянці.

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Як утворилося штучне озеро

Василь Фіцак випадково виявив це озеро поблизу селища Осмолода на Івано-Франківщині, коли прогулювався лісом, збираючи гриби.

За словами Фіцака, на карті місце позначено як водоспад Кам'янистий. Колись те урочище називалося Озірний, оскільки велика його площа заливалась водою, а зараз там озеро.

Штучне озеро на одній з приток річки Бистрик в Ґорґанах. Осмолода. Декілька днів тому прогулюючись в пошуках грибів натрапив на цю локацію. На карті позначено водоспад Кам'янистий. Колись це урочище мало назву Озірний, так як велика площа заливалась водою,

– зазначив Фіцак у соцмережах.

Наразі місцина доволі мальовнича, зазначає він.

Штучне озеро у Карпатах / Фото Василя Фіцака