Розваги 24 порахували, скільки коштує відпочинок на популярному курорті Буковель восени 2024 року.

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Вартість відпочинку у Буковелі у 2024 році

Якщо ви мрієте насолодитися красою осінніх Карпат, то сміливо вирушайте до Буковелю. Варіантів розміщення – безліч. Від дорогих готелів зі SPA та басейном до приватних будиночків, які здають місцеві.

Орієнтовні ціни на двох осіб за 1 ніч складають:

готель зі SPA та басейном – 2500 – 4000 гривень.

готелі середнього класу з непоганими умовами – 1500 – 2000 гривень.

будиночок – 800 – 1300 гривень.

Харчування

Обід на одну людину у місцевій колибі коштує у межах 350 гривень, обід у ресторані – від 450 гривень. Все залежить від розташування, закладу та обраних страв.

Розваги

Вартість квитків різна, але у середньому на розваги слід виділити від 390 до 4500 гривень. До прикладу:

Родельбан – 600 гривень з людини;

Тролей – 700 гривень з людини;

Квадротури – 2500 гривень за 30 хвилин або 4000 за 1 годину;

Вейкбординг – 1200 гривень з людини.

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