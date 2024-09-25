Розваги 24 порахували, скільки коштує відпочинок на популярному курорті Буковель восени 2024 року.
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Вартість відпочинку у Буковелі у 2024 році
Якщо ви мрієте насолодитися красою осінніх Карпат, то сміливо вирушайте до Буковелю. Варіантів розміщення – безліч. Від дорогих готелів зі SPA та басейном до приватних будиночків, які здають місцеві.
Орієнтовні ціни на двох осіб за 1 ніч складають:
- готель зі SPA та басейном – 2500 – 4000 гривень.
- готелі середнього класу з непоганими умовами – 1500 – 2000 гривень.
- будиночок – 800 – 1300 гривень.
Харчування
Обід на одну людину у місцевій колибі коштує у межах 350 гривень, обід у ресторані – від 450 гривень. Все залежить від розташування, закладу та обраних страв.
Розваги
Вартість квитків різна, але у середньому на розваги слід виділити від 390 до 4500 гривень. До прикладу:
- Родельбан – 600 гривень з людини;
- Тролей – 700 гривень з людини;
- Квадротури – 2500 гривень за 30 хвилин або 4000 за 1 годину;
- Вейкбординг – 1200 гривень з людини.
Чим ще зайнятись у Буковелі
- Піші походи та трекінг – маршрути різної складності пролягають через мальовничі куточки Карпат, відкриваючи дивовижні краєвиди на гірські вершини, водоспади та альпійські луки.
- Велосипедні прогулянки – курорт пропонує як легкі траси для новачків і сімейного відпочинку, так і складніші – для досвідчених велосипедистів.
- SPA та оздоровчі процедури – масажі, гідротерапія, аромотерапія та безліч інших процедур допоможуть відновити сили й отримати заряд бадьорості та позитиву.
- Активні розваги – займіться парапланеризмом або навіть стрибками з тарзанки.
- Знайомство з місцевим колоритом – візьміть участь у традиційних заняттях: приміром, у виготовленні сиру або дегустації домашніх вин.