Гражданин Ирака, которого связывают с боевиками "Исламского государства", осуществлял наблюдение за имуществом Джорджа Буша-младшего. Как стало известно ФБР, на бывшего президента США готовилось покушение.

Читайте также Украина может вернуть россиян за железный занавес, – Подоляк призвал Запад предоставить MLRS

Покушение на Буша

ФБР стало известно, что мужчина давно наблюдал за Джорджем Бушем. Кроме того ему удалось завербовать наемников, которых он надеялся провезти в США через мексиканскую границу. Группа должна была "отомстить" бывшему президенту Штатов и убить его.

ФБР узнало о планах злоумышленника благодаря двум конфиденциальным информаторам внутри ИГИЛ. Кроме того, была установлена слежка за учетной записью террориста в WhatsApp.

Подозреваемый Шихаб Ахмед живет в Колумбусе (Огайо). Он твердо верит в то, что именно Буш ответственен за смерть многих граждан Ирака и раскол страны, который произошел в 2003 году.

Сообщается, что ФБР продолжает активно следить за ИГИЛ и его боевиками. В последние годы террористов удалось ослабить благодаря информаторам и работе разведчиков, но они до сих пор остаются опасными. Также сотрудничество ФБР и WhatsApp показало, что правоохранители работают над препятствием преступлениям через метаданные, которые удается получить от технологических гигантов. В современном мире террористы должны вести коммуникацию через Интернет, где их пытаются поймать до того, как они смогут воплотить свои замыслы в реальность.

Новости США: коротко о последних событиях

В Пентагоне уверены, что Россия не готова идти на переговорный процесс и будет продолжать активные боевые действия. США оказывают ВСУ всю необходимую помощь и внимательно следят за ситуацией, чтобы адаптировать поддержку под нужды наших защитников и защитниц.

Также в Пентагоне сообщили, что поставки оружия Украине налажены и отработаны. Иногда между отправлением оружия из США и его получением ВСУ проходит всего 48 часов.

Смотрите видео к теме – Зеленский поговорил с Джонсоном: о чем договаривались