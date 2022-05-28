Громадянин Іраку, якого пов'язують з бойовиками "Ісламської держави", здійснював спостереження за майном Джорджа Буша-молодшого. Як стало відомо ФБР, на колишнього президента США готувався замах.

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Замах на Буша

ФБР стало відомо, що чоловік давно спостерігав за Джорджем Бушем. Окрім того, йому вдалося завербувати найманців, яких він сподівався провезти у США через мексиканський кордон. Група мала "помститися" колишньому президенту Штатів та убити його.

ФБР дізналося про плани зловмисника завдяки двом конфіденційним інформаторам всередині ІДІЛ. Окрім того, було встановлено стеження за обліковим записом терориста у WhatsApp.

Підозрюваний Шихаб Ахмед живе у Колумбусі (Огайо). Він твердо вірить в те, що саме Буш є відповідальним за смерть багатьох громадян Іраку та розкол крани, який стався у 2003 році.

Повідомляється, що ФБР продовжує активно стежити за ІДІЛ та її бойовиками. Впродовж останніх років терористів вдалося ослабити завдяки інформаторам та роботі розвідників, але вони досі залишаються небезпечними. Також співпраця ФБР та WhatsApp показала, що правоохоронці працюють над перешкоджанням злочинів через метадані, які вдається здобути від технологічних гігантів. У сучасному світі терористи мусять вести комунікацію через Інтернет, де їх намагаються зловити до того, як вони зможуть втілити свої задуми у реальність.

Новини США: коротко про останні події

У Пентагоні переконані, що Росія не готова йти на переговорний процес та буде продовжувати активні бойові дії. США надають ЗСУ усю необхідну допомогу та пильно стежать за ситуацією, щоб адаптувати підтримку під потреби наших захисників та захисниць.

Також у Пентагоні повідомили, що постачання зброї України налагоджене та відпрацьоване. Інколи між відправленням зброї зі США та її отриманням ЗСУ триває лише 48 годин.

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