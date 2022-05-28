Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму твітері. Ефективна зброя для українських військових потрібна тут і зараз.

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"Якщо Захід справді хоче перемоги України, то, може, час уже передати нам далекобійні MLRS?" – зазначив радник глави ОПУ.

За словами Подоляка, українським військовим важко воювати, коли їх "накривають" з відстані 70 кілометрів, а вони не мають чим відповісти російським загарбникам.

Україна може повернути росіян за "залізну завісу", але для цього нам потрібна ефективна зброя. Тут і зараз,

– наголосив радник глави ОПУ.

Що таке М270 MLRS

Це реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП "Бредлі" виробництва компанії Vought. Вона призначена для ведення залпового вогню на відстані від 30 до 300 кілометрів.

М270 MLRS може застосовувати некеровані ракети з касетними боєприпасами, мінами чи "розумними бомбами"; керовані кластерні боєприпаси; керовані ракети малої та середньої дальності; балістичні ракети середньої дальності MGM-140 ATACMS з бойовим радіусом 300 кілометрів.

Постачання зброї для України: інші новини

Українські військові продовжують отримувати від країн-партнерів важке озброєння. За словами Олексія Резнікова, до нашої держави вже привезли гаубиці САУ М109 та протитанкові ракети "Гарпун".

За даними The New York Times, що США схвалили передачу Україні реактивних систем залпового вогню великої дальності MLRS. Українська влада наполегливо просила Вашингтон надати цю систему, щоб захистити зокрема Донбас.

У Пентагоні заявили, що "пам'ятають" про запит України щодо ракет великої дальності. Водночас відповідне рішення ще не ухвалили.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав надіслати Україні реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі з великої відстані. Водночас варто відкинути ідею, що Володимир Зеленський нібито має зосередитися на досягненні мирної угоди з Росією.

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