Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем твиттере. Эффективное оружие для украинских военных нужно здесь и сейчас.

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"Если Запад действительно хочет победы Украины, то, может, пора уже передать нам дальнобойные MLRS?" – отметил советник главы ОПУ.

По словам Подоляка, украинским военным тяжело воевать, когда их "накрывают" с расстояния 70 километров, а они нечем ответить российским захватчикам.

Украина может вернуть россиян за "железный занавес", но для этого нам нужно эффективное оружие. Здесь и сейчас,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Что такое М270 MLRS

Это реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП Брэдли производства компании Vought. Она предназначена для ведения залпового огня на расстоянии от 30 до 300 км.

М270 MLRS может использовать неуправляемые ракеты с кассетными боеприпасами, минами или "умными бомбами"; управляемые кластерные боеприпасы; управляемые ракеты малой и средней дальности; баллистические ракеты средней дальности MGM-140 ATACMS с боевым радиусом 300 км.

Снабжение оружия для Украины: другие новости

Украинские военные продолжают получать от стран-партнеров тяжелое вооружение. По словам Алексея Резникова, в наше государство уже привезли гаубицы САУ М109 и противотанковые ракеты "Гарпун".

По данным The New York Times, США одобрили передачу Украине реактивных систем залпового огня большой дальности MLRS. Украинские власти настойчиво просили Вашингтон предоставить эту систему, чтобы защитить в частности Донбасс.

В Пентагоне заявили, что "помнят" о запросе Украины по ракетам большой дальности. В то же время, соответствующее решение еще не приняли.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал прислать Украине реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с большого расстояния. В то же время следует отвергнуть идею, что Владимир Зеленский якобы должен сосредоточиться на достижении мирного соглашения с Россией.

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