Речник Пентагону наголосив, що українці дають жорсткий опір російським загарбникам. Українські захисники та захисниці дуже активні у своїй боротьбі. Зокрема, на Харківщині ЗСУ продовжують відкидати росіян.

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У Пентагоні зафіксували певне просування російських загарбників на Сході. Його пов'язують з тим, що ворог зосередив масований наступ на меншій ділянці фронту. Однак ЗСУ не дають російським загарбника досягнути значних успіхів.

Кірбі наголосив, що ситуація стрімко змінюється. До цього у режимі реального часу потрібно адаптуватися як ЗСУ, так і Штатам, які постачають зброю.

За словами речника Пентагону, Штати зосередили свою головну увагу, аби українські захисники та захисниці перемогли на полі бою. Для цього США постійно контактують з українською стороною, а також – з усіма союзниками та партнерами. Метою є забезпечити ЗСУ усім необхідним. Кірбі запевнив, що Штати розуміють цінність часу у питанні постачання зброї.

Надії на переговори наразі немає

Кірбі зауважив, що Володимир Путін не виявив жодного зацікавлення, аби перейти до дипломатичного врегулювання.

Як уже казав державний секретар США, Путін може просто тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським та вести добросовісні перемовини. Зараз не схоже, щоб була надія для таких переговорів,

– наголосив Кірбі.

Речник Пентагону наголосив, що очільник Кремля навпаки показує готовність продовжувати війну. Зокрема, на Донбасі. Росія продовжує:

нарощувати війська;

стягувати техніку;

завдавати авіаудари.

Путіну не вдалося досягнути жодної стратегічної цілі

Кірбі наголосив, що Путіну не вдалося досягнути жодної стратегічної цілі. Йому не вдалося відібрати суверенітет українців чи захопити столицю. Українці борються за свою незалежність щодня.

Речник Пентагону зауважив: російські окупанти намагаються виправити деякі помилки, які вони скоїли у перші дні війни. Зокрема, намагаються покращити інтеграцію наземних та повітряних операцій. Донбас – відкрита місцевість. Окрім того, вона територіально ближча до Росії. Це спрощує процес поповнення запасів. Водночас врегулювати ситуацію на свою користь окупанти не можуть.

Зеленський про ситуацію на Донбасі

Володимир Зеленський під час звернення до українців у ніч на 28 травня заявив, що ситуація на Донбасі – дуже важка. ЗСУ захищають Україну так, як це дозволяє наявний оборонний ресурс. Водночас триває активна робота над тим, аби його посилити.

"Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. Тому що це – ми, це наша сутність", – заявив Зеленський.

Зауважте! Станом на 27 травня Генштаб ЗСУ повідомив про 29 750 ліквідованих російських окупантів.

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