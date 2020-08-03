В провинции Нангархар, что в Афганистане, боевики экстремистской группировки "Исламское государство" напали на тюрьму. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, больше 40 – ранены.

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Вечером 2 августа возле тюрьмы в Джелалабаде взорвался автомобиль, пишет "Радио Свобода".

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Через несколько часов состоялась вооруженная стычка боевиков и сил безопасности. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, 42 – получили ранения.

По словам представителя губернатора провинции Атауллаха Хогьяни, силовики убили не менее трех боевиков и пытаются зачистить от них район.

Агентство Amaq news пишет, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение. "Талибан" взамен отрицает свою причастность.

Из тюрьмы сбежали заключенные

Местные власти информируют, что после нападения из тюрьмы сбежали от 50 до 100 заключенных. Многих удалось задержать.

К слову, там находились примерно 1 700 заключенных, в том числе боевики "Талибана" и "Исламского государства".

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Что этому предшествовало

Нападение произошло в день, когда афганские силовики ликвидировали одного из главарей разведки экстремистской группировки "Исламское государство" Абдуллу Оракзая.

экстремистской группировки "Исламское государство" Абдуллу Оракзая. Кроме того, это был третий и последний день перемирия между "Талибаном" и афганскими властями по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.