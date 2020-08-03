У провінції Нангархар, що в Афганістані, бойовики екстремістського угруповання "Ісламська держава" напали на тюрму. У результаті загинули щонайменше 5 людей, понад 40 – поранені.

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Увечері 2 серпня поблизу в’язниці в Джелалабаді вибухнув автомобіль, пише "Радіо Свобода".

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Через кілька годин відбулася озброєна сутичка бойовиків та сил безпеки. У результаті загинули щонайменше 5 людей, 42 – отримали поранення.

За словами речника губернатора провінції Атауллаха Хоґ’яні, силовики вбили щонайменше трьох бойовиків та намагаються зачистити від них район.

Агентство Amaq news пише, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад. "Талібан" натомість заперечив свою причетність.

З тюрми втекли в’язні

Місцева влада інформує, що після нападу з тюрми втекли від 50 до 100 в’язнів. Багатьох вдалося затримати.

До слова, там перебували приблизно 1 700 в’язнів, зокрема бойовиків "Талібану" та "Ісламської держави".

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Що цьому передувало

Напад стався в день, коли афганські силовики ліквідували одного з ватажків розвідки екстремістського угруповання "Ісламська держава" Абдуллу Оракзая.

екстремістського угруповання "Ісламська держава" Абдуллу Оракзая. Крім того, це був третій та останній день перемир’я між "Талібаном" та афганською владою з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам.