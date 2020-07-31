В Афганістані терорист-смертник підірвався поблизу поліцейського блокпоста. В результаті інциденту загинули щонайменше 9 людей, ще 40 отримали поранення.

Як повідомили у виданні Associated press, серед загиблих є 6 поліцейських та 3 цивільних.

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Що відомо про загиблих

За словами свідків, серед поранених було декілька дітей. Представник міністерства внутрішніх справ Тарік Аріан спочатку заявляв, що загиблі під час нападу – це звичайні цивільні особи, але пізніше змінив заяву, сказавши, що серед загиблих є поліцейські.

Як ствердив речник провінційної поліції Шахпур Ахмадзаї, загинули ті мирні жителі, які були неподалік у машині та зупинилися для розслідування на поліцейському посту.

Хто нестиме відповідальність за теракт

Терористичне угрупування "Талібан" відхилило звинувачення. Вони стверджують, що дотримуються триденного припинення вогню у зв'язку з мусульманським святом Курбан-байрам. Згодом, відповідальність за теракт взяли на себе терористи ІГІЛ, які теж діють в цьому регіоні.

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