В Афганистане террорист-смертник подорвался вблизи полицейского блокпоста. В результате инцидента погибли по меньшей мере 9 человек, еще 40 получили ранения.

Как сообщили в издании Associated press, среди погибших 6 полицейских и 3 гражданских.

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Что известно о погибших

По словам свидетелей, среди раненых было несколько детей. Представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан сначала заявлял, что погибшие во время нападения – это обычные гражданские лица, но позже изменил заявление, сказав, что среди погибших есть полицейские.

Как подтвердил представитель провинциальной полиции Шахпур Ахмадзаи, погибли те мирные жители, которые были неподалеку в машине и остановились для расследования на полицейском посту.

Кто будет нести ответственность за теракт

Террористическая группировка "Талибан" отклонила обвинения. Они утверждают, что придерживаются трехдневного прекращения огня в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Впоследствии ответственность за теракт взяли на себя террористы ИГИЛ, которые тоже действуют в этом регионе.

Теракт в Афганистане: видео