В частности, вулканы стали активны в Исландии, Индонезии и Японии. Что известно об извержении вулканов 15 января в мире – читайте в материале 24 Канала.

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В Исландии второй раз через месяц проснулся вулкан

В Департаменте общественной безопасности Национальной полиции Исландии сообщили, что недалеко от рыбацкого городка Гриндовик началось извержение вулкана. Исландские правоохранители также опубликовали кадры с местом, где проснулся вулкан.

В Исландии проснулся вулкан недалеко от города Гриндовик / Фото Департамента общественной безопасности Национальной полиции Исландии и из соцсетей

Правоохранители отметили, что до сих пор не понятно, откуда выходит лава. Однако она уже приближается к жилым домам в Грендовике.

Вблизи Грендовика уже видели скамью: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что жителей Грендовика уже эвакуировали в более безопасные места. Следует отметить, что это уже пятое извержение на полуострове Рейкьянес с 2021 года, а в последний раз вулкан из системы Сварценги просыпался 18 декабря 2023 года.

Извержения вулкана в Исландии видели издалека: смотрите видео

Извержение вулкана также началось в Японии.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что вулкан на горе Отаке на острове Суваносе префектуры Кагосима извергся в 12:22 по местному времени 15 января. В агентстве отметили, что сообщений о пострадавших пока не поступало.

После извержения вулкана метеорологическое агентство приняло решительные меры, повысив уровень предупреждения о вулканической активности на одну строчку до третьего уровня. Эта мера предосторожности является четким свидетельством того, что люди должны проявлять чрезвычайную осторожность и держаться на безопасном расстоянии от кратера.



В Японии произошло извержение вулкана на горе Отаке / Фото Kyodo News

Подчеркивая потенциальную опасность, агентство специально предупредило граждан о потенциальной угрозе массивных камней, которые силой выбрасываются в воздух в радиусе примерно 2 километров вокруг вулканического кратера.

Для обеспечения эффективной коммуникации и упрощенных усилий правительство Японии приняло активные меры, создав специальный офис связи в офисе премьер-министра. Этот объект служит центральным центром для сбора и распространения важной информации, касающейся вулканической ситуации.

Естественная беда также постигла и Индонезию

Журналисты Reuters сообщили, что, по данным геологического агентства, в Индонезии 15 января началось извержение вулкана Марапи. В частности, известно, что пепел поднялся на 1 300 метров от пика спустя шесть месяцев после рокового извержения.

Вулкан в провинции Западная Суматра извергался по меньшей мере дважды в 03:37 по Гринвичу 15 января. В геологическом агентстве Индонезии призвали эвакуировать людей в радиусе 4,5 км от центра извержения, поскольку лава может вытекать в реках и долинах.

В случае пепельного дождя мы призываем жителей также использовать маски, чтобы предотвратить респираторные заболевания,

– сообщили в ведомстве.

Впоследствии стало известно, что вулканический пепел от извержения покрыл близлежащие дома, транспортные средства и эвакуационные палатки, установленные местным агентством по чрезвычайным ситуациям. Некоторые жители обратились в медицинские учреждения для проверки дыхания, а власти распространили среди граждан маски.