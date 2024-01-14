Зокрема, вулкани стали активними в Ісландії, Індонезії та Японії. Що відомо про виверження вулканів 15 січня у світі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Вогняні фонтани та тріщина у кілька кілометрів: в Ісландії почалося велике виверження вулкана

В Ісландії вдруге за місяць прокинувся вулкан

У Департаменті громадської безпеки Національної поліції Ісландії повідомили, що недалеко від рибальського містечка Гріндавік почалося виверження вулкана. Ісландські правоохоронці також опублікували кадри з місцем, де прокинувся вулкан.

В Ісландії прокинувся вулкан неподалік міста Гріндавік / Фото Департаменту громадської безпеки Національної поліції Ісландії й з соцмереж

Правоохоронці зазначили, що досі не зрозуміло, звідки саме виходить лава. Однак вона вже наближається до житлових будинків у Грендавіку.

Поблизу Грендавіку вже бачили лаву: дивіться відео

Згодом стало відомо, що жителів Грендавіку вже евакуювали у безпечніші місця. Варто зазначити, що це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес з 2021 року, а востаннє вулкан із системи Сварценгі прокидався 18 грудня 2023 року.

Виверження вулкана в Ісландії бачили здалека: дивіться відео

Виверження вулкана також почалося в Японії

Японське метеорологічне агентство повідомило, що вулкан на горі Отаке на острові Суваносе префектури Кагосіма вивергнувся о 12:22 за місцевим часом 15 січня. У агентстві наголосили, що повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Після виверження вулкана метеорологічне агентство вжило рішучих заходів, підвищивши рівень попередження про вулканічну активність на одну сходинку до третього рівня. Цей запобіжний захід є чітким свідченням того, що люди повинні проявляти надзвичайну обережність і триматися на безпечній відстані від кратера.



У Японії сталося виверження вулкана на горі Отаке / Фото Kyodo News

Підкреслюючи потенційну небезпеку, агентство спеціально попередило громадян про потенційну загрозу масивного каміння, яке силою викидається в повітря в радіусі приблизно 2 кілометрів навколо вулканічного кратера.

Для забезпечення ефективної комунікації та спрощених зусиль уряд Японії вжив активних заходів, створивши спеціальний офіс зв’язку в офісі прем’єр-міністра. Цей об’єкт слугуватиме центральним центром для збору та розповсюдження важливої інформації, що стосується вулканічної ситуації.

Природне лихо також спіткало й Індонезію

Журналісти Reuters повідомили, що, за даними геологічного агентства, в Індонезії 15 січня почалося виверження вулкана Марапі. Зокрема, відомо, що попіл піднявся на 1 300 метрів від піка через шість місяців після фатального виверження.

Вулкан у провінції Західна Суматра вивергався щонайменше двічі до 03:37 за Гринвічем 15 січня. У геологічному агентстві Індонезії закликали евакуювати людей у радіусі 4,5 км від центру виверження, оскільки лава може витікати в річках і долинах.

У разі попелястого дощу ми закликаємо жителів також використовувати маски, щоб запобігти респіраторним захворюванням,

– повідомили у відомстві.

Згодом стало відомо, що вулканічний попіл від виверження вкрив довколишні будинки, транспортні засоби та евакуаційні намети, встановлені місцевим агентством з надзвичайних ситуацій. Деякі жителі звернулися до медичних закладів для перевірки дихання, а влада розповсюдила серед громадян маски.