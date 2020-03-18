Испанцы придумали способ обойти карантин: выгуливают игрушечных собак
Испания является второй наиболее пострадавшей от коронавируса страной в Европе, поэтому в стране ввели чрезвычайное положение. Испанцы пытаются обойти ограничения на передвижение, используя прогулки с собаками.
Во время карантина в Испании разрешают выходить на улицу лишь в нескольких случаях: на работу, в магазин и погулять с собакой, сообщает BBC.
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Некоторые испанцы начали выходить на длительные прогулки с игрушечными животными. Полиция опубликовала видео мужчины, который шел по улице с игрушечной собакой на поводке.
Испанец выгуливает игрушечную собаку на поводке: видео
Людей уже предупредили о штрафах, если они попытаются обмануть полицию. Правоохранители напомнили, что с собакой нужно гулять минимальное количество времени.
Кроме того, в некоторых частях Испании владельцы собак предлагают сдать своих животных в аренду. Диапазон цен за такую услугу в пределах 50 евро (около 1500 гривен).
Коронавирус в Испании: что известно
- Испания является второй наиболее пострадавшей от коронавируса страной в Европе после Италии.
- В стране ввели 15-дневный карантин.
- За сутки в Испании зафиксировали почти 2000 случаев коронавируса.
- Всего в Испании с начала вспышки было подтверждено 11 178 случаев коронавируса. Умер от вируса 491 человек.