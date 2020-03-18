Испанцы придумали способ обойти карантин: выгуливают игрушечных собак

Испания является второй наиболее пострадавшей от коронавируса страной в Европе, поэтому в стране ввели чрезвычайное положение. Испанцы пытаются обойти ограничения на передвижение, используя прогулки с собаками.

Во время карантина в Испании разрешают выходить на улицу лишь в нескольких случаях: на работу, в магазин и погулять с собакой, сообщает BBC.

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Некоторые испанцы начали выходить на длительные прогулки с игрушечными животными. Полиция опубликовала видео мужчины, который шел по улице с игрушечной собакой на поводке.

Испанец выгуливает игрушечную собаку на поводке: видео

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

Людей уже предупредили о штрафах, если они попытаются обмануть полицию. Правоохранители напомнили, что с собакой нужно гулять минимальное количество времени.

Кроме того, в некоторых частях Испании владельцы собак предлагают сдать своих животных в аренду. Диапазон цен за такую услугу в пределах 50 евро (около 1500 гривен).

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