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      Испанцы придумали способ обойти карантин: выгуливают игрушечных собак

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      Испания является второй наиболее пострадавшей от коронавируса страной в Европе, поэтому в стране ввели чрезвычайное положение. Испанцы пытаются обойти ограничения на передвижение, используя прогулки с собаками.

      Во время карантина в Испании разрешают выходить на улицу лишь в нескольких случаях: на работу, в магазин и погулять с собакой, сообщает BBC.

      Кстати Испания применяет беспилотники для информирования о мерах против коронавируса: видео

      Некоторые испанцы начали выходить на длительные прогулки с игрушечными животными. Полиция опубликовала видео мужчины, который шел по улице с игрушечной собакой на поводке.

      Испанец выгуливает игрушечную собаку на поводке: видео

      Людей уже предупредили о штрафах, если они попытаются обмануть полицию. Правоохранители напомнили, что с собакой нужно гулять минимальное количество времени.

      Кроме того, в некоторых частях Испании владельцы собак предлагают сдать своих животных в аренду. Диапазон цен за такую услугу в пределах 50 евро (около 1500 гривен).

      Коронавирус в Испании: что известно

      • Испания является второй наиболее пострадавшей от коронавируса страной в Европе после Италии.
      • В стране ввели 15-дневный карантин.
      • За сутки в Испании зафиксировали почти 2000 случаев коронавируса.
      • Всего в Испании с начала вспышки было подтверждено 11 178 случаев коронавируса. Умер от вируса 491 человек.
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      17 марта
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Инфекция в Европе Коронавирус Covid-19 Курьезные новости Европа Мир животных
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