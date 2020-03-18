Іспанці вигадали спосіб обійти карантин: вигулюють іграшкових собак

Іспанія є другою найбільш постраждалою країною від коронавірусу в Європі, тому в країні ввели надзвичайний стан. Іспанці намагаються обійти обмеження на пересування, використовуючи прогулянки з собаками.

Під час карантину в Іспанії дозволяють виходити на вулицю лише у декількох випадках: на роботу, в магазин та погуляти з собакою, повідомляє BBC.

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Деякі іспанці почали виходити на тривалі прогулянки з іграшковими тваринами. Поліція опублікувала відео чоловіка, який ішов вулицею з іграшковим собакою на повідку.

Іспанець вигулює іграшкового собаку на повідку: відео

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

Людей уже попередили про штрафи, якщо вони намагатимуться обманути поліцію. Правоохоронці нагадали, що з собакою потрібно гуляти мінімальну кількість часу.

Окрім того, у деяких частинах Іспанії власники собак пропонують здати своїх тварин в оренду. Діапазон цін за таку послугу у межах 50 євро (близько 1500 гривень).

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