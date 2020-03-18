Іспанці вигадали спосіб обійти карантин: вигулюють іграшкових собак
Іспанія є другою найбільш постраждалою країною від коронавірусу в Європі, тому в країні ввели надзвичайний стан. Іспанці намагаються обійти обмеження на пересування, використовуючи прогулянки з собаками.
Під час карантину в Іспанії дозволяють виходити на вулицю лише у декількох випадках: на роботу, в магазин та погуляти з собакою, повідомляє BBC.
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Деякі іспанці почали виходити на тривалі прогулянки з іграшковими тваринами. Поліція опублікувала відео чоловіка, який ішов вулицею з іграшковим собакою на повідку.
Іспанець вигулює іграшкового собаку на повідку: відео
Людей уже попередили про штрафи, якщо вони намагатимуться обманути поліцію. Правоохоронці нагадали, що з собакою потрібно гуляти мінімальну кількість часу.
Окрім того, у деяких частинах Іспанії власники собак пропонують здати своїх тварин в оренду. Діапазон цін за таку послугу у межах 50 євро (близько 1500 гривень).
Коронавірус в Іспанії: що відомо
- Іспанія є другою найбільш постраждалою країною від коронавірусу в Європі після Італії.
- У країні ввели 15-денний карантин.
- За добу в Іспанії зафіксували майже 2000 випадків коронавірусу.
- Всього в Іспанії з початку спалаху було підтверджено 11 178 випадків коронавірусу. Померла від вірусу 491 людина.