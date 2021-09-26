Клад нашли в заливе Поритчол, в котором было проведено множество подводных археологических раскопок. Сначала 8 монет из коллекции древнеримских монет нашли дайверы-любители Луис Лэнс и Сезар Гимено.

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Мужчины сообщили о своем открытии руководству города, а затем привели морских археологов к месту. Специалисты обнаружили 53 монеты конца IV – начала V веков нашей эры.

Удалось идентифицировать:

  • 3 монеты с изображением римского императора Валентиниана I;
  • 7 монет с изображением Валентиниана II;
  • 15 – Феодосия I Великого,
  • 17 – из Аркадио;
  • 10 – из Гонория.

Вокруг находки лежали и ржавые гвозди и остатки свинца. Эксперты предположили, что сундук с монетами спрятали, чтобы уберечь от ограбления, но со временем дерево сгнило и монеты рассыпались по дну бухты.


В Испании нашли одно из самых больших сокровищ римских золотых монет / Фото University of Alicante