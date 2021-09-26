Скарб знайшли у затоці Порітчол, в якому було проведено безліч підводних археологічних розкопок. Спочатку 8 монет з колекції давньоримських монет знайшли дайвери-аматори Луїс Ленс і Сезар Гімено.

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Чоловіки повідомили про своє відкриття керівництво міста, а згодом привели морських археологів до місця. Фахівці виявили 53 монети кінця IV – початку V століть нашої ери.

Вдалося ідентифікувати:

3 монети зі зображенням римського імператора Валентініана I;

7 монет із зображенням Валентініана II;

15 – Феодосія I Великого,

17 – з Аркадіо;

10 – з Гонорія.

Навколо знахідки лежали й іржаві цвяхи та залишки свинцю. Експерти припустили, що скриню з монетами сховали, щоб вберегти від пограбування, але з часом дерево згнило і монети розсипалися по дну бухти.

Зверніть увагу! Це один із найбільших скарбів римських золотих монет, знайдених в Іспанії. За словами науковців, якщо враховувати історичну цінність – він неоціненний.

В Іспанії знайшли один із найбільших скарбів римських золотих монет / Фото University of Alicante