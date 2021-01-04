У Великій Британії орнітолог знайшов найбільший кельтський скарб в історії людства. Він складається з-понад 1300 золотих монет.

Деталі про фантастичну знахідку

Того дня чоловік просто спостерігав у бінокль за боротьбою птахів. Про це повідомляє Daily Mail U.K.

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Коли птахи полетіли геть, орнітолог схилив голову та побачив, що на землі щось виблискує. Спершу щасливчик прийняв знахідку за звичайну шайбу. Однак коли чоловік очистив предмет від землі, то страшенно здивувався: це була монета з чистого золота.

Тоді орнітолог кинувся мерщій додому. Він взяв металошукач та декілька годин обстежував територію, на якій знайшов монету. Пошуки були напрочуд успішними. Чоловік зібрав сотні золотих монет.

Мені довелося сісти, щоб віддихатися. Я просто вийшов прогулятися і знайшов кельтський скарб. Я вийшов з поля з лопатою, детектором і двома важкими пакетами для покупок, молячись, щоб тонкі пластикові ручки витримали вагу,

– зізнався щасливчик.

Експертиза показала, що монети виготовили у І столітті до нашої ери. Імовірно, скарб загубився під час повстання бритів проти Римської імперії.

Фахівці стверджують, що знахідка може мати вкрай важливий вплив на нумізматичні знання про знакову для історії Великої Британії епоху.