У Туреччині археологи натрапили на руїни стародавнього храму Афродіти, якому 2500 років: фото
Група турецьких учених та археологів виявила руїни 2500-річного храму Афродіти на заході Туреччини. Про те, що в цій місцевості могла бути пам'ятка здогадувалися з 2016 року.
Під час обстеження території площею 1600 квадратних метрів, що охоплює частини районів Урла, Чешме та Сеферіхісар в Ізмірі, було виявлено 35 людських поселень доісторичної ери, у тому числі 16 пізнього неоліту. Про це інформує Anadolu.
Дивіться також Батько сучасного фастфуду: у Помпеях розкопали стародавній трактир – захопливі фото
Під час обстеження поверхні ми виявили храм Афродіти, що датується 6 століттям до нашої ери. Культ Афродіти тоді був поширений. Це захоплююче і вражаюче відкриття,
– розповіла Еліф Копарал з Університету Мімар Сінан, яка очолює розкопки в цьому регіоні.
Наразі команда археологів співпрацює з місцевою владою для захисту знахідки від чорних археологів. Копарал також зауважила, що перші сліди храму були виявлені у 2016 році.
Руїни Храму Афродіти у Туреччині / Фото Anadolu
Руїни храму виявили в регіоні Ізмір: карта
Поділитися новиною