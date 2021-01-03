Група турецьких учених та археологів виявила руїни 2500-річного храму Афродіти на заході Туреччини. Про те, що в цій місцевості могла бути пам'ятка здогадувалися з 2016 року.

Під час обстеження території площею 1600 квадратних метрів, що охоплює частини районів Урла, Чешме та Сеферіхісар в Ізмірі, було виявлено 35 людських поселень доісторичної ери, у тому числі 16 пізнього неоліту. Про це інформує Anadolu.

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Під час обстеження поверхні ми виявили храм Афродіти, що датується 6 століттям до нашої ери. Культ Афродіти тоді був поширений. Це захоплююче і вражаюче відкриття,

– розповіла Еліф Копарал з Університету Мімар Сінан, яка очолює розкопки в цьому регіоні.

Наразі команда археологів співпрацює з місцевою владою для захисту знахідки від чорних археологів. Копарал також зауважила, що перші сліди храму були виявлені у 2016 році.



Руїни Храму Афродіти у Туреччині / Фото Anadolu

Руїни храму виявили в регіоні Ізмір: карта

Довідка: Афродіта – давньогрецька богиня, пов'язана з любов'ю, красою, задоволенням, пристрастю та продовженням роду.