У місті Помпеї знайшли руїни термополію – стродавнього трактиру, де гостей частували гарячими стравами та пряним вином. Такі заклади були своєрідними праобразами сучасного фастуфуду у Древньому Римі.

Понад 2 тисячі років термополій був похований у товщі вулканічного пилу. Про це повідомляє la Repubblica.

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На щастя, заклад прекрасно зберігся. Вчені можуть відтворити повну картину того, як у Помпеях відвідувачі ласували "фастфудом".

Зокрема, у термополії був прилавок, де можна було купити страви та напої. Його прикрасили зображеннями гусей, півня та собаки.

Окрім того, у термополії знайшли рештки людей. Вочевидь останніх клієнтів, які прийшли пообідати незадовго до трагедії.

Варто зауважити, що у таких закладах харчувалися здебільшого бідняки, які не мали власної кухні. Знайдений термополій був розміщений у районі Region V. Досліджувати його археологи розпочали лише у 60-х роках ХХ століття, тому наразі туристів туди ще не впускають.

Загалом у Помпеях були понад 150 термополіїв.

У Помпеях розкопали стародавній трактир / фото la Repubblica