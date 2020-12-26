В городе Помпеи нашли руины термополия– древнего трактира, где гостей угощали горячими блюдами и пряным вином. Такие заведения были своеобразными прообразами современного фастуфуду в Древнем Риме.

Больше 2 тысяч лет Термополий был похоронен в толще вулканической пыли. Об этом сообщает la Repubblica.

Актуально Подарок королевы: в Австралии нашли шоколад, которому 120 лет – видео

К счастью, заведение прекрасно сохранилось. Ученые могут воссоздать полную картину того, как в Помпеях посетители лакомились "фастфудом".

В частности, в термополии был прилавок, где можно было купить блюда и напитки. Его украсили изображениями гусей, петуха и собаки.

Кроме того, в термополии нашли останки людей. Очевидно последних клиентов, которые пришли пообедать незадолго до трагедии.

Стоит заметить, что в таких заведениях питались в основном бедняки, не имевшие собственной кухни. Найденный Термополий был размещен в районе Region V. Исследовать его археологи начали только в 60-х годах ХХ века, поэтому пока туристов туда еще не пускают.

Всего в Помпеях было больше 150 термополиив.

В Помпеях раскопали древний трактир / фото la Repubblica