Группа турецких ученых и археологов обнаружила руины 2500-летнего храма Афродиты на западе Турции. О том, что в этой местности мог быть памятник догадывались с 2016 года.

Во время обследования территории площадью 1600 квадратных метров, которая охватывает части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире, было обнаружено 35 человеческих поселений доисторической эры, в том числе 16 позднего неолита. Об этом информирует Anadolu.

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Во время обследования поверхности мы обнаружили храм Афродиты, датируемый 6 веком до нашей эры. Культ Афродиты тогда был распространен. Это захватывающее и впечатляющее открытие,

– рассказала Элиф Копарал из Университета Мимар Синан, которая возглавляет раскопки в этом регионе.

Сейчас команда археологов сотрудничает с местными властями для защиты находки от черных археологов. Копарал также отметила, что первые следы храма были обнаружены в 2016 году.

Руины храма Афродиты в Турции / Фото Anadolu

Руины храма обнаружили в регионе Измир: карта

Справка: Афродита – древнегреческая богиня, связанная с любовью, красотой, удовольствием, страстью и продолжением рода.