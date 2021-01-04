В Великобритании орнитолог нашел крупнейший кельтский клад в истории человечества. Он состоит из более 1300 золотых монет.

Детали о фантастической находке

В тот день мужчина просто наблюдал в бинокль за борьбой птиц. Об этом сообщает Daily Mail U.K.

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Когда птицы улетели прочь, орнитолог наклонил голову и увидел, что на земле что-то сверкает. Сперва счастливчик принял находку за обычную шайбу. Однако когда мужчина очистил предмет от земли, то ужасно удивился: это была монета из чистого золота.

Тогда орнитолог бросился скорее домой. Он взял металлоискатель и несколько часов обследовал территорию, на которой нашел монету. Поиски были на удивление успешными. Мужчина собрал сотни золотых монет.

Мне пришлось сесть, чтобы отдышаться. Я просто вышел прогуляться и нашел кельтский клад. Я вышел из поля с лопатой, детектором и двумя тяжелыми пакетами для покупок, молясь, чтобы тонкие пластиковые ручки выдержали вес,

– признался счастливчик.

Экспертиза показала, что монеты изготовили в I веке до нашей эры. Предположительно, клад потерялся во время восстания бриттов против Римской империи.

Специалисты утверждают, что находка может иметь крайне важное влияние на нумизматические знания о знаковой для истории Великобритании эпохе.