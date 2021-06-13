В Испании началась масштабная акция против помилования политиков Каталонии: видео

В Мадриде началась многотысячная акция против помилования политиков-сепаратистов Каталонии. Их осудили еще в 2017 году за участие в организации незаконного референдума о независимости региона.

На митинге зафиксировали примерно 25 тысяч человек. Акцию начали в центре Мадрида на площади Колумба 13 июня.

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Люди вышли на митинг с национальной символикой, испанскими флагами в частности, и плакатами с соответствующими лозунгами. Они требовали отставки премьер-министра Педро Санчеса, а также выступали против помилования осужденных политиков-сепаратистов Каталонии.

Мы просим не продавать национальный суверенитет за горстку голосов. Свободно и без гнева, за Испанию, за Конституцию и за справедливость,

– сказал член Конгресса депутатов Испании Пабло Касадо во время обращения к лидерам Народной партии.

Протесты в Мадриде: смотрите видео Cadena SER

На протест вышло примерно 25 тысяч человек: смотрите видео Cadena SER

Помилование политиков Каталонии: коротко