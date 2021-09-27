Развлечение, ставшее трагедией

Гагарин с женой и подругой специально поехали в это место, чтобы развлечься. Они считали, что прыгать со скал – это весело.

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Однако такое "веселье" закончилось трагически.

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Как погибли

Отец Гагарина рассказал, что и погибший, и его жена – спортсмены. Их подруга – инструктор по йоге.

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Подруга ехала на мотоцикле и случайно их увидела. Решила присоединиться.

Он только вылез оттуда и рассказал, что "мы тут адреналин производим". Она сказала, что тоже хочет,

– отметил отец погибшего.

Девушке объясняли, что это серьезные развлечения и к ним нужно готовиться. Однако она упрямо настаивала, а потом сама прыгнула. Сразу же начала тонуть.

"Они смотрели, потом он прыгнул к ней туда. Он ее почти вытащил на камень, но их накрыла волна –примерно 4 метра. С этого камня сбросила и о скалу ударила", – добавил отец.