В Испании пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет, который выполнял внутренний перелет в Испании, вынужденно совершил аварийную посадку. Все из-за сообщения о возможном взрывном устройстве на борту.

Как и предусматривают меры безопасности, пилот принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту.

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Известно, что самолет выполнял регулярный рейс по маршруту между Бильбао и северо-западным городом Ла-Корунья. Внезапно диспетчер сообщил пилоту о возможном минировании самолета. Получив предупреждение о взрывном устройстве на борту, пилот аварийно посадил судно.

Впоследствии оказалось, что информация о минировании была ошибочной. На борту самолета находились 105 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал в результате инцидента.

На работу аэропорта это никак не повлияло

Для проведения расследования самолет был перемещен со взлетной полосы, однако аэропорт Ла-Коруньи продолжил работу, несмотря на значительное количество правоохранителей.

"Минирование" самолета в "Борисполе"

Заметим, что летом 2021 года на электронную почту полиции Киева пришло письмо о заложенной взрывчатке в одном из самолетов в аэропорту "Борисполь". Тогда правоохранители несколько часов проверяли с кинологами и собаками все воздушные суда. В конце концов, информация о минировании не подтвердилась.