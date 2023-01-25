Пенсионера задержали в городе Бургос в среду, 25 января. Его подозревают в отправке по меньшей мере шести писем с пиротехническими материалами в конце ноября и начале декабря 2022-го.
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Что известно о подозреваемом
По данным СМИ, арестованный 74-летний мужчина является гражданином Испании. До ухода на пенсию он работал государственным служащим в городском совете Витории.
Следствие указывает на то, что он якобы действовал в одиночку и неизвестно, чтобы был связан с любой группой. Полиция проводит обыск в его доме в городе Бургос.
Заметим, что все письма были отправлены из Вальядолида и содержали самодельные устройства. Они активировали небольшой заряд пороха с помощью лески, предназначенной для вспышки. Также там были вставлены металлические части – крохотные шарики, как шрапнель.
Что известно о письмах со взрывчаткой
- 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Позже в МИД Украины отметили, что в посольство прислали конверт со взрывчаткой. Письмо взорвалось в руках коменданта, когда тот осматривал его. Он получил незначительные ранения. Мужчину госпитализировали.
- Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев отметил, что письмо адресовалось лично ему. Но поскольку оно вызвало подозрение у сотрудников учреждения, то поначалу им занялся другой сотрудник, отвечавший и за охрану.
- В ОП заявили, что за этим терроризмом стоят российские спецслужбы.
- Атака против украинских дипломатов в Мадриде была не единственной. В тот же день пакет с, вероятно, взрывным устройством получила в Сарагосе испанская компания Instalaza.
- Глава правительства Испании Педро Санчес, а также Министерство обороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос получили два взрывных устройства. В Национальной полиции страны сообщили, что конверт со взрывчаткой, отправленный Санчесу, обнаружили и обезвредили еще 24 ноября. Минобороны получило такое письмо 1 декабря.
- В минобороны Испании прокомментировали посылки со взрывчаткой. В ведомстве отметили, что страна и дальше будет поддерживать Украину в войне с Россией и продолжит оказывать финансовую и военную помощь нашему государству.