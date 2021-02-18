Протесты в Испании в поддержку заключенного каталонского рэпера Пабло Аселя превратились в беспорядки. Столкновения между полицией и демонстрантами продолжаются.

Массовые беспорядки вспыхнули в Мадриде и Барселоне. Хотя сначала в испанской столице акции начинались мирно, протестующие требовали свободу рэперу.

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Что известно о беспорядках

Митингующие бросили в полицию бутылки и камни. Взамен последние применили слезоточивый газ и резиновые пули.

В Барселоне демонстранты также бросали камни, бутылки, а также устраивали баррикады и поджигали мебель на улицах. Правоохранители стреляли пенопластовыми пулями. Кроме того, столкновения возникли и в родном городе рэпера Ллеиде.

Todo mi apoyo a la Policía frente a los intolerables altercados en la Puerta del Sol y alrededores.

Es una grave irresponsabilidad que partidos del Gobierno alienten estos actos violentos, que deberían tener consecuencias políticas. pic.twitter.com/dbOseXI2Jm — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 17, 2021

В результате десятки человек были арестованы. В частности, в Мадриде минимум – 14, в Барселоне – 29.

Aquí unos energúmenos tratando de poner en práctica los mensajes de odio y las letras de las canciones de Pablo Hasél.



Afortunadamente tenemos una justicia y una policía para pararles los pies.



Todo mi apoyo a los agentes agredidos. https://t.co/8pCzGRE4qC — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) February 17, 2021

Обратите внимание! Накануне около 2 тысяч человек собрались на протест в столице Каталонии. Из-за столкновений около 30 человек пострадали, 8 из них госпитализировали.



Митинги в Испании​ / Фото heraldo



Протесты в Испании / Фото heraldo

Что говорит власть

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда осудил насилие. Он заявил, что насильникам и тем, кто не принимает правил, не место в испанском обществе.

Gracias a @policia por defender la paz en las calles de Madrid.



Mi solidaridad con los policías heridos y mi condena absoluta a los delincuentes que han asaltado las calles con el apoyo de la ultraizquierda. pic.twitter.com/PuOhIzEDni — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 17, 2021

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