В Испании продолжаются массовые беспорядки из-за заключения рэпера: фото, видео
Протесты в Испании в поддержку заключенного каталонского рэпера Пабло Аселя превратились в беспорядки. Столкновения между полицией и демонстрантами продолжаются.
Источник:BBC
Массовые беспорядки вспыхнули в Мадриде и Барселоне. Хотя сначала в испанской столице акции начинались мирно, протестующие требовали свободу рэперу.
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Что известно о беспорядках
Митингующие бросили в полицию бутылки и камни. Взамен последние применили слезоточивый газ и резиновые пули.
В Барселоне демонстранты также бросали камни, бутылки, а также устраивали баррикады и поджигали мебель на улицах. Правоохранители стреляли пенопластовыми пулями. Кроме того, столкновения возникли и в родном городе рэпера Ллеиде.
В результате десятки человек были арестованы. В частности, в Мадриде минимум – 14, в Барселоне – 29.
Митинги в Испании / Фото heraldo
Протесты в Испании / Фото heraldo
Что говорит власть
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда осудил насилие. Он заявил, что насильникам и тем, кто не принимает правил, не место в испанском обществе.
Дело рэпера Пабло Аселя: что известно
- В Испании Аселя приговорили к 9 месяцам заключения. Все из-за оскорбления королевского дома и восхваления терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I.
- Власть хотела пересмотреть законодательство, но приговор формально изменить уже не смогут.
- Асель должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но он этого не сделал.
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