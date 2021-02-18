Протести в Іспанії на підтримку ув'язненого каталонського репера Пабла Аселя перетворились на заворушення. Сутички між поліцією та демонстрантами тривають.

Масові заворушення спалахнули у Мадриді та Барселоні. Хоча спочатку в іспанській столиці акції починались мирно, протестувальники вимагали свободу реперу.

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Що відомо про заворушення

Мітингувальники жбурнули в поліцію пляшки та каміння. Натомість останні застосували сльозогінний газ та гумові кулі.

У Барселоні демонстранти також кидали каміння, пляшки, а також влаштовували барикади й підпалювали меблі на вулицях. Правоохоронці стріляли пінопластовими кулями. Крім того, сутички виникли й у рідному місті репера Ллеїді.

Todo mi apoyo a la Policía frente a los intolerables altercados en la Puerta del Sol y alrededores.

Es una grave irresponsabilidad que partidos del Gobierno alienten estos actos violentos, que deberían tener consecuencias políticas. pic.twitter.com/dbOseXI2Jm — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 17, 2021

У результаті десятки людей заарештували. Зокрема, у Мадриді щонайменше – 14, в Барселоні – 29.

Aquí unos energúmenos tratando de poner en práctica los mensajes de odio y las letras de las canciones de Pablo Hasél.



Afortunadamente tenemos una justicia y una policía para pararles los pies.



Todo mi apoyo a los agentes agredidos. https://t.co/8pCzGRE4qC — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) February 17, 2021

Зверніть увагу! Напередодні близько 2 тисячі людей зібрались на протест у столиці Каталонії. Через сутички близько 30 людей постраждали, 8 з них госпіталізували.



Мітинги в Іспанії / Фото heraldo

Протести в Іспанії / Фото heraldo

Що каже влада

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда засудив насильство. Він заявив, що насильникам і тим, хто не приймає правил, не місця в іспанському суспільстві.

Gracias a @policia por defender la paz en las calles de Madrid.



Mi solidaridad con los policías heridos y mi condena absoluta a los delincuentes que han asaltado las calles con el apoyo de la ultraizquierda. pic.twitter.com/PuOhIzEDni — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 17, 2021

Справа репера Пабло Аселя: що відомо