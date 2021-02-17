Іспанці протестують у підтримку репера Пабло Аселя, заарештованого за критику монархії. У багатьох містах відбулися зіткнення мітингувальників з поліцією.

На вулиці іспанських міст вийшли протестувати декілька тисяч місцевих жителів.

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Що відомо про зіткнення в Іспанії

Загалом приблизно 2 000 людей зібралися в центрі столиці Каталонії. Вони будували барикади, кидали у поліцейських камінням, пляшками та петардами, а також підпалювали сміттєві контейнери.

Протестувальники скандували: "Свободу Пабло Аселю" і "Смерть іспанському режиму". Також учасники протестів розгромили кілька магазинів та приміщення банку.

Видання ANI повідомляє, що у результаті заворушень приблизно 30 людей постраждали, 8 з них опинилися у лікарні.

Сутички з поліцією відбулися в Барселоні, Валенсії, Пальмі-де-Мальорці, Жироні та деяких інших містах.

Що відомо про справу Пабло Аселя

Іспанський суд засудив його до 9 місяців позбавлення волі за образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про екскороля Іспанії Хуана Карлоса I.

за образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про екскороля Іспанії Хуана Карлоса I. Влада заявила про намір переглянути законодавство. Однак вирок Аселю формально вже не можуть переглянути.

Репер мав добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але він відмовився зробити це.

Протести в Іспанії: дивіться відео