Испанцы протестуют в поддержку рэпера Пабло Аселя, арестованного за критику монархии. Во многих городах произошли столкновения митингующих с полицией.

На улицы испанских городов вышли протестовать несколько тысяч местных жителей.

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Что известно о столкновении в Испании

В общем примерно 2 000 человек собрались в центре столицы Каталонии. Они строили баррикады, бросали в полицейских камнями, бутылками и петардами, а также поджигали мусорные контейнеры.

Протестующие скандировали: "Свободу Пабло Аселю" и "Смерть испанскому режиму". Также участники протестов разгромили несколько магазинов и помещение банка.

Издание ANI сообщает, что в результате беспорядков около 30 человек пострадали, 8 из них оказались в больнице.

Столкновения с полицией произошли в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и других городах.

Что известно о деле Пабло Аселя

Испанский суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне об экс-короле Испании Хуане Карлосе I.

за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне об экс-короле Испании Хуане Карлосе I. Власти заявили о намерении пересмотреть законодательство. Однако приговор Аселя формально уже не могут пересмотреть.

Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но он отказался сделать это.

Протесты в Испании: смотрите видео