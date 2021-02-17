В Испании вспыхнули масштабные протесты из-за ареста рэпера: десятки пострадавших – фото, видео
Испанцы протестуют в поддержку рэпера Пабло Аселя, арестованного за критику монархии. Во многих городах произошли столкновения митингующих с полицией.
Источник:DW
На улицы испанских городов вышли протестовать несколько тысяч местных жителей.
Читайте также В Мьянме тысячи людей вышли на митинг против переворота: фото, видео
Что известно о столкновении в Испании
В общем примерно 2 000 человек собрались в центре столицы Каталонии. Они строили баррикады, бросали в полицейских камнями, бутылками и петардами, а также поджигали мусорные контейнеры.
Протестующие скандировали: "Свободу Пабло Аселю" и "Смерть испанскому режиму". Также участники протестов разгромили несколько магазинов и помещение банка.
Издание ANI сообщает, что в результате беспорядков около 30 человек пострадали, 8 из них оказались в больнице.
Столкновения с полицией произошли в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и других городах.
Что известно о деле Пабло Аселя
- Испанский суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне об экс-короле Испании Хуане Карлосе I.
- Власти заявили о намерении пересмотреть законодательство. Однако приговор Аселя формально уже не могут пересмотреть.
- Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но он отказался сделать это.
Протесты в Испании: смотрите видео
Поделиться новостью