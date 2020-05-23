В Испании рассказали, когда откроют границы для туристов-иностранцев: дата

Испания планирует открыть границы для въезда иностранных туристов с июля 2020 года. Премьер Педро Санчес рекомендует путешественникам уже начинать планировать поездки и гарантирует, что путешествовать по стране будет безопасно.

Восстановление туризма в Испании

Испания принимает более 80 миллионов туристов в год, заявил премьер-министр страны Педро Санчес, пишет El Pais.

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Поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыт для иностранного туризма,

– отметил Санчес.

Премьер также порекомендовал туристам, которые хотят посетить Испанию летом 2020 года, уже начать планировать свои поездки. "Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам. Испания ждет вас в июле", – заверил Санчес.

Кроме того, он обратился и к испанцам, призывая их планировать отдых внутри страны.

К слову, ранее в Испании планировали открыть границы для иностранцев только в 2021 году.

Также испанский премьер также сообщил, что 8 июня возобновится сезон Ла-Лиги – профессиональной футбольной лиги Испании.

Коронавирус в Испании: основное

Испания стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира.

от коронавируса стран мира. По состоянию на 23 мая там зафиксировали 234 тысячи 824 случая заражения COVID-19.

COVID-19. От болезни умерли 28 тысяч 628 человек.

В стране с определенными колебаниями длительное время наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации.

Обратите внимание! Многие страны Европы и мира уже объявили, когда планируют открыть границы для иностранцев.

Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала