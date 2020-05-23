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В Іспанії розповіли, коли відкриють кордони для туристів-іноземців: дата

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В Іспанії розповіли, коли відкриють кордони для туристів-іноземців
В Іспанії розповіли, коли відкриють кордони для туристів-іноземців / epravda.com.ua

Іспанія планує відкрити кордони для в'їзду іноземних туристів з липня 2020 року. Прем’єр Педро Санчес рекомендує мандрівникам вже починати планувати своє поїздки та гарантує, що подорожувати країною буде безпечно.

Відновлення туризму в Іспанії

Іспанія приймає понад 80 мільйонів туристів щороку, заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише El Pais.

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Тому я оголошую, що з липня Іспанія буде знову відкрита для іноземного туризму,
– зазначив Санчес.

Прем’єр також порекомендував туристам, які хочуть відвідати Іспанію влітку 2020 року, вже почати планувати свої поїздки. "Ми гарантуємо, що туристи не наражатимуться на жодні ризики. Іспанія чекає вас в липні", – запевнив Санчес.

Крім того, він звернувся й до іспанців, закликаючи їх планувати відпочинок всередині країни.

До слова, раніше в Іспанії планували відкрити кордони для іноземців лише у 2021 році.

Також іспанський прем’єр також повідомив, що 8 червня відновиться сезон Ла-Ліги – професійної футбольної ліги Іспанії.

Коронавірус в Іспанії: основне

  • Іспанія стала однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн світу.
  • Станом на 23 травня там зафіксували 234 тисячі 824 випадки зараження COVID-19.
  • Від недуги померли 28 тисяч 628 людей.
  • У країні з певними коливаннями тривалий час спостерігається покращення епідеміологічної ситуації.

Зверніть увагу! Багато країн Європи та світу вже оголосили, коли планують відкрити кордони для іноземців.

Які країни відкривають кордони і коли

Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус COVID-19 Подорожі Туристичний бізнес
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