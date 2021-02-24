На территории Испании снесли последний памятник диктатору Франко. Это произошло в анклаве Мелилья на средиземноморском побережье Африки.

Против сноса статуи голосовала только крайняя правая партия Мелильи "Vox".

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Рабочие разрушили край постамента и сняли скульптуру генерала Франко, которая стояла у ворот города.

Заметим, памятник диктатуру изготовил скульптор Энрике Ново Альварес в 1978 году. Это произошло через 3 года после смерти Франко.

Что известно о Франко

Генерал Франко правил Испанией в течение 1939 – 1975 годов.

Когда националистические силы Франко победили республиканское правительство, в стране случилась гражданская война. В течение 1936 – 1939 годов были убиты более 30 тысяч человек.

Генерал возглавил режим государственного террора и национальной пропаганды через контролируемые СМИ и государственную систему образования.

В 2007 году в Испании одобрили закон об исторической памяти, который признал страдания жертв франкизма. Согласно документу, символы диктатуры начали демонтировать.



Памятник Франко в Мелилье / Фото Getty Images

Справка. Больше о том, кем был Франко, – читайте здесь.