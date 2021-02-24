В Испании снесли последний памятник диктатору Франко
На территории Испании снесли последний памятник диктатору Франко. Это произошло в анклаве Мелилья на средиземноморском побережье Африки.
Источник:ВВС
Против сноса статуи голосовала только крайняя правая партия Мелильи "Vox".
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Рабочие разрушили край постамента и сняли скульптуру генерала Франко, которая стояла у ворот города.
Заметим, памятник диктатуру изготовил скульптор Энрике Ново Альварес в 1978 году. Это произошло через 3 года после смерти Франко.
Что известно о Франко
- Генерал Франко правил Испанией в течение 1939 – 1975 годов.
- Когда националистические силы Франко победили республиканское правительство, в стране случилась гражданская война. В течение 1936 – 1939 годов были убиты более 30 тысяч человек.
- Генерал возглавил режим государственного террора и национальной пропаганды через контролируемые СМИ и государственную систему образования.
- В 2007 году в Испании одобрили закон об исторической памяти, который признал страдания жертв франкизма. Согласно документу, символы диктатуры начали демонтировать.
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