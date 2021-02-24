В Іспанії знесли останній пам'ятник диктатору Франко
На території Іспанії знесли останній пам'ятник диктатору Франсіско Франко. Це відбулося в анклаві Мелілья на середземноморському узбережжі Африки
Джерело:ВВС
Проти знесення статуї голосувала лише крайня права партія Мелільї "Vox".
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Робітники зруйнували край постаменту і зняли скульптуру генерала Франко, яка стояла біля воріт міста.
Зауважимо, пам'ятник диктатуру виготовив скульптор Енріке Ново Альварес у 1978 році. Це сталося через 3 роки після смерті Франко.
Що відомо про Франсіско Франко
- Генерал Франко правив Іспанією впродовж 1939 – 1975 років.
- Коли націоналістичні сили Франко перемогли республіканський уряд, у країні трапилася громадянська війна. Впродовж 1936 – 1939 років були вбиті понад 30 тисяч людей.
- Генерал очолив режим державного терору і національної пропаганди через контрольовані ЗМІ і державну систему освіти.
- У 2007 році в Іспанії схвалили закон про історичну пам'ять, який визнав страждання жертв франкізму. Згідно з документом, символи диктатури почали демонтовувати.
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