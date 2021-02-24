На території Іспанії знесли останній пам'ятник диктатору Франсіско Франко. Це відбулося в анклаві Мелілья на середземноморському узбережжі Африки

Проти знесення статуї голосувала лише крайня права партія Мелільї "Vox". Читайте також В Іспанії спалахнули масштабні протести через арешт репера: десятки постраждалих – фото, відео Робітники зруйнували край постаменту і зняли скульптуру генерала Франко, яка стояла біля воріт міста. Зауважимо, пам'ятник диктатуру виготовив скульптор Енріке Ново Альварес у 1978 році. Це сталося через 3 роки після смерті Франко. Що відомо про Франсіско Франко Генерал Франко правив Іспанією впродовж 1939 – 1975 років.

Коли націоналістичні сили Франко перемогли республіканський уряд, у країні трапилася громадянська війна. Впродовж 1936 – 1939 років були вбиті понад 30 тисяч людей.

Генерал очолив режим державного терору і національної пропаганди через контрольовані ЗМІ і державну систему освіти.

У 2007 році в Іспанії схвалили закон про історичну пам'ять, який визнав страждання жертв франкізму. Згідно з документом, символи диктатури почали демонтовувати.

Пам'ятник Франко у Мелільї / Фото Getty Images Довідка. Більше про те, ким був Франсіско Франко, – читайте тут.