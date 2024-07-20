Хакеров задержали в городах Манакор (Балеарские острова), Уэльва и Севилья (Андалусия). Во время обысков в их домах правоохранители изъяли компьютерные и документальные материалы, представляющие интерес для следствия.

Читайте также В Италии расследуют гибель 33-летней львовянки, которая жила с россиянином

В Испании задержали пророссийских хакеров

Испанская полиция считает, что задержанные были связаны с хакерской группой NoName057(16). Эта группа известна своими DDoS-атаками на государственные и частные учреждения, объекты критической инфраструктуры и жизненно важные услуги стран, поддерживающих Украину.

Обратите внимание! NoName057(16) позиционирует свою деятельность как "пропорциональную реакцию на враждебные действия западных русофобов".

Отличительной чертой атак NoName057(16) является использование специализированного программного обеспечения DDoSia, разработанного самой группой. Интересно, что это программное обеспечение также доступно для загрузки всем сторонникам ее идеологии.

Расследование координирует специализированная прокуратура и Гражданская гвардия продолжает разыскивать других лиц, причастных к этим кибератакам.