Хакерів затримали в містах Манакор (Балеарські острови), Уельва і Севілья (Андалусія). Під час обшуків в їхніх будинках правоохоронці вилучили комп'ютерні та документальні матеріали, що становлять інтерес для слідства.
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В Іспанії затримали проросійських хакерів
Іспанська поліція вважає, що затримані були пов'язані з хакерською групою NoName057(16). Ця група відома своїми DDoS-атаками на державні та приватні установи, об'єкти критичної інфраструктури та життєво важливі послуги країн, що підтримують Україну.
Відмінною рисою атак NoName057(16) є використання спеціалізованого програмного забезпечення DDoSia, розробленого самою групою. Цікаво, що це програмне забезпечення також доступне для завантаження всім прихильникам її ідеології.
Розслідування координує спеціалізована прокуратура і Цивільна гвардія продовжує розшукувати інших осіб, причетних до цих кібератак.