Это будут 19 Leopard 2A4, которые подготовят на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайре в Севилье. Поставка будет осуществлена двумя партиями.

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Испания передаст Украине боевые танки

Испанское издание сообщает, что распоряжение по предоставлению Украине танков отдал глава испанского правительства Педро Санчес, который вместе с министершей обороны Маргаритой Роблес встретился с представителями основных компаний оборонного сектора Испании.

Более того, во время встречи Санчес подтвердил решительное осуждение правительством агрессии России против Украины. И именно в этом контексте будет проходить новая поставка.

Leopard – это танк, производимый немецкими концернами Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Он значительно превосходит российские образцы. Достаточное количество этой техники способно изменить ситуацию не только на поле боя, но вообще в войне. Такой танк является самым массированным танком в Европе, который логистически проще отправлять в Украину. Более того, этот танк проще всего обслуживать, ремонтировать, снабжать запчастями, инструментами, боеприпасами и так далее. Все это говорит о том, что нам выгодно получить его.

Эксперты убеждены, что в то время, когда может возникнуть внезапный дисбаланс в пользу России без реальной возможности реагирования со стороны Украины, глава правительства интересовался, что может сделать испанская промышленность для будущих поставок.

Отбросив возможности ВВС и ВМС, все внимание снова было приковано к армии, которая уже более десяти лет хранит боевые танки в группе материально-технического обеспечения № 41 в Касетасе в Сарагосе. Именно оттуда в прошлом году десять таких машин были изъяты для отправки.

Отмечается, что Роблес отмечала, что Leopard 2A4 в Касетасе "в плачевном состоянии". Впрочем, завод Santa Barbara Sistemas все же смог подготовить их к отправке в нашу страну. Теперь ожидается повторение операции, но с вдвое большим количеством машин и с худшим начальным состоянием машин, чем уже отправленные.

Согласно обнародованной информации, Санчес отдал приказ подготовить танки к отправке в конце июня. Глава правительства намерен, что, когда он посетит саммит НАТО, который состоится в Вашингтоне 9 июля, боевые танки уже будут в Украине. Еще девять, вероятно, будут предоставлены в сентябре.