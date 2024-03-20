Це будуть 19 Leopard 2A4, які підготують на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра, що в Севільї. Постача буде здійснена двома партіями.

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Іспанія передасть Україні бойові танки

Іспанське видання повідомляє, що розпорядження щодо надання Україні танків віддав голова іспанського уряду Педро Санчес, який разом із міністром оборони Маргаритою Роблес зустрівся з представниками основних компаній оборонного сектору Іспанії.

Ба більше, під час зустрічі Санчес підтвердив рішуче засудження урядом агресії Росії проти України. І саме в цьому контексті відбуватиметься нова постача.

Leopard – це танк, який виробляють німецькі концерни Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann. Він суттєво переважає російські зразки. Достатня кількість цієї техніки здатна змінити ситуацію не лише на полі бою, а й взагалі у війні. Такий танк – наймасованіший танк у Європі, який логістично найпростіше відправляти до України. Ба більше, цей танк найпростіше обслуговувати, ремонтувати, забезпечувати запчастинами, інструментами, боєприпасами тощо. Усе це говорить про те, що нам вигідно його отримати.

Експерти переконані, що в той час, коли може виникнути раптовий дисбаланс на користь Росії без реальної спроможності реагування з боку України, голова уряду цікавився, що може зробити іспанська промисловість для майбутніх постачань.

Відкинувши можливості ВПС і ВМС, вся увага знову була прикута до армії, яка вже більше ніж десять років зберігає бойові танки в групі матеріально-технічного забезпечення № 41 у Касетасі, що в Сарагосі. Саме звідти минулого року десять таких машин були вилучені для відправлення.

Зазначається, що Роблес наголошувала на тому, що Leopard 2A4 в Касетасі "в жалюгідному стані". Утім, завод Santa Bárbara Sistemas все ж зміг підготувати їх до відправлення в нашу країну. Наразі очікується повторення операції, але з удвічі більшою кількістю машин і з гіршим початковим станом машин, ніж ті, що вже були відправлені.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Санчес наказав підготувати танки до відправлення наприкінці червня. Голова уряду має намір, що, коли він відвідає саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9 липня, бойові танки вже будуть в Україні. Ще дев'ять, імовірно, буде надано у вересні.