В начале июня испанское правительство выразило готовность передать Украине тяжелое вооружение . Речь шла о боевых танках Leopard и зенитно-ракетных комплексах.

Интересно прочесть Танки Leopard 2A4 из Испании: как их может получить Украина?

Что такое Leopard Боевой танк немецкого производства. Оснащен современными высокоэффективными кумулятивными боеголовками HEAT. Обладает мощной ударной силой и хорошей маневренностью. Благодаря программам модернизации Leopard до сих пор остается на вооружении во многих странах, включая Германию, Голландию, Испанию, Грецию, Швецию, Финляндию и Швейцарию.

Испания отказалась предоставлять танки

К сожалению, анонсированные танки, крайне необходимые ВСУ для борьбы с российскими захватчиками, Украина не получит. Соответствующее заявление было сделано в Минобороны Испании.

Leopard, которые не использовались в Сарагосе (Испания – 24 канал) уже много лет, невозможно отправить в Украину, потому что они находятся в неблагоприятном состоянии,

– сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

По ее словам, вывод о том, что техника непригодна к использованию, сделали после надлежащих испытаний.

"Мы не можем их давать, потому что они представляют опасность для людей", – объяснила министр.

Зато Роблес намерена посетить посольство Украины, чтобы проанализировать, как Испания может "продолжать оказывать поддержку украинскому народу". Особое внимание она хочет уделить вопросу зимы, которая будет очень сложная.

Военная помощь Украине: последние новости

Международные партнеры продолжают помогать Украине оружием. Танки, РСЗО и пушки передает Норвегия, Польша, Германия, Северная Македония и другие страны.

С первого дня войны Великобритания является надежным союзником Украины в борьбе с российскими оккупантами. Вскоре она передаст нам несколько военных кораблей.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что скоро получим средства для укрепления обороноспособности.

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