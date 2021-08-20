Поэтому российские корабли не зашли в испанский порт. По крайней мере об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на официальные источники.

Между тем Ракетный эсминец ВМС Италии вошел в Черное море

Военные корабли России не пустили в порт

Город Сеута – это автономный эксклав Испании в Северной Африке. Зайти туда на дозаправку и техническое обслуживание должны были большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное буксирное судно "Алтай".

Просьбу о мероприятиях этих кораблей Россия направила еще в начале лета. В ответ испанский МИД попросил информацию о маршруте и целях их плавания. На это российская сторона не ответила. Испания, в свою очередь, не ответила на российскую просьбу и, соответственно, не позволила судам зайти в Сеуту.

Спрашивая у России маршрут кораблей, Мадрид заранее знал, что ответа не получит. Москва еще в 2016 году объявила, что планы ее флота являются военной тайной и не разглашаются.

Испанию критикуют за сотрудничество с флотом России

Мадридский журналист Игнасио Рейес в комментарии Deutsche Welle отметил, что суда ВМС России останавливались в Сеуте достаточно регулярно. Такое сотрудничество вызвало критику от союзников Испании в НАТО и Евросоюзе. Так, Европарламент попросил испанское правительство объяснить, насколько его "гостеприимство" в отношении россиян согласуется с санкциями ЕС.

Несогласие с заходом российских кораблей неоднократно выражала Великобритания, учитывая, что Сеута находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. Лондон считает, что российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой базе.

Обратите внимание! В акватории Черного моря 5 августа началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021". Поэтому россияне решили запустить авиацию – выпустили самолеты 279 корабельного истребительного авиаполка.