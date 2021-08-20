Відтак російські кораблі не зайшли в іспанський порт. Принаймні про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на офіційні джерела.

Тим часом Ракетний есмінець ВМС Італії увійшов у Чорне море

Військові кораблі Росії не пустили в порт

Місто Сеута – це автономний ексклав Іспанії в Північній Африці. Зайти туди на дозаправку і технічне обслуговування мали великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков" і рятувальне буксирне судно "Алтай".

Прохання щодо заходу цих кораблів Росія спрямувала ще на початку літа. У відповідь іспанське МЗС попросило інформацію про маршрут і мету їхнього плавання. На це російська сторона не відповіла. Іспанія, в свою чергу, не відповіла на російське прохання і, відповідно, не дозволила судам зайти в Сеуту.

Запитуючи у Росії маршрут кораблів, Мадрид заздалегідь знав, що відповіді не отримає. Москва ще у 2016 році оголосила, що плани її флоту є військовою таємницею і не розголошуються.

Іспанію критикують за співпрацю з флотом Росії

Мадридський журналіст Ігнасіо Рейес у коментарі Deutsche Welle зазначив, що судна ВМС Росії зупинялися в Сеуті досить регулярно. Така співпраця викликала критику від союзників Іспанії у НАТО і Євросоюзі. Так, Європарламент попросив іспанський уряд пояснити, наскільки його "гостинність" щодо росіян узгоджується з санкціями ЄС.

Незгоду з заходом російських кораблів неодноразово висловлювала Велика Британія, враховуючи, що Сеута знаходиться недалеко від її військово-морської бази в Гібралтарі. Лондон вважає, що російський флот може використовувати свою стоянку для збору інформації про цю базу.

Зверніть увагу! В акваторії Чорного моря 5 серпня розпочалась активна фаза багатонаціонального протимінного навчання "Дайв-2021". Через це росіяни вирішили запустити авіацію – випустили літаки 279 корабельного винищувального авіаполку.