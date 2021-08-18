Італійський ракетний есмінець близько 4:00 перетнув Босфор у напрямку Чорного моря. Цю інформацію опублікував турецький акаунт у твітері, який розповідає про військові кораблі у Босфорі.

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Українська сторона відреагувала на новину

Інформацію про прибуття італійського корабля підтвердив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. На своїй сторінці у фейсбуці він поширив заявив, що ракетний есмінець Luigi Durand de la Penne і справді прибув до України.

За словами Клименка, військовий корабель ВМС Італії перервав "канікули" НАТО, адже з 27 липня 2021 року в територіальних водах України не було жодного корабля північноатлантичного альянсу.



Ракетний есмінець ВМС Італії у Босфорі / Фото з твітера YorukIsik

Текст публікації Андрія Клименка

Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень повідомляє, що на світанку 18.08.2021 до Чорного моря увійшов ракетний есмінець ВМС Італії Luigi Durand de la Penne (D 560). Він перервав натівські "канікули", протягом яких з 27.07.2021 в Чорному морі не було кораблів не чорноморських країн НАТО.

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