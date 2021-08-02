До військово-морської бази в Румунію прибуло українське пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко". На борту корабля – зведений підрозділ Військово-морських сил України.

Актуально Окупанти підняли триколор над захопленим українським кораблем "Костянтин Ольшанський"

Навчання "Дайв-2021"

Українські військовослужбовці візьмуть участь в багатонаціональному протимінному водолазному навчанні "Дайв-2021". Подія стартує 2 серпня 2021 року та триватиме тиждень, до 9 серпня.



Україна візьме участь в навчаннях "Дайв-2021" / Фото ВМС ЗСУ

У міжнародних навчаннях візьмуть участь представники таких країн:

Україна;

США;

Болгарія;

Румунія;

Грузія;

Азербайджан.

"Дайв-2021" матиме 4 фази навчань. Усі вони відбуватимуться на Чорному морі, в межах територіальних вод Румунії. Підрозділ ВМС ЗСУ уже готує необхідне обладнання.

Зверніть увагу! Міжнародні навчання "Дайв" відбуваються з 2011 року. До 2021 року Україна була в них лише спостерігачем.

Співпраця з підрозділами НАТО

Метою участі в навчаннях "Дайв-2021" є підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами учасників та партнерів НАТО. Вивчатимуть водолазні та протимінні підводні дії за тактичними процедурами Альянсу.

Усіх учасників об'єднають у багатонаціональну тактичну групу, яка виконуватиме такі завдання:

розмінування;

підводно-технічні водолазні роботи;

всебічне забезпечення;

суднопідйомні та пошуково-рятувальні роботи.

Корабель "Олександр Охрименко" буде головним судном спільної корабельно-тактичної групи. Він може виконувати весь спектр водолазних та підводно-технічних робіт, гасити об'єкти у порту й морі.

Українські моряки готуються до участі в навчаннях "Дайв-2021" / Фото ВМС ЗСУ