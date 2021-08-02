До військово-морської бази в Румунію прибуло українське пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко". На борту корабля – зведений підрозділ Військово-морських сил України.

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Навчання "Дайв-2021"

Українські військовослужбовці візьмуть участь в багатонаціональному протимінному водолазному навчанні "Дайв-2021". Подія стартує 2 серпня 2021 року та триватиме тиждень, до 9 серпня.

Дайв-2021
Україна візьме участь в навчаннях "Дайв-2021" / Фото ВМС ЗСУ

У міжнародних навчаннях візьмуть участь представники таких країн:

  • Україна;
  • США;
  • Болгарія;
  • Румунія;
  • Грузія;
  • Азербайджан.

"Дайв-2021" матиме 4 фази навчань. Усі вони відбуватимуться на Чорному морі, в межах територіальних вод Румунії. Підрозділ ВМС ЗСУ уже готує необхідне обладнання.

Співпраця з підрозділами НАТО

Метою участі в навчаннях "Дайв-2021" є підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами учасників та партнерів НАТО. Вивчатимуть водолазні та протимінні підводні дії за тактичними процедурами Альянсу.

Усіх учасників об'єднають у багатонаціональну тактичну групу, яка виконуватиме такі завдання:

  • розмінування;
  • підводно-технічні водолазні роботи;
  • всебічне забезпечення;
  • суднопідйомні та пошуково-рятувальні роботи.

Корабель "Олександр Охрименко" буде головним судном спільної корабельно-тактичної групи. Він може виконувати весь спектр водолазних та підводно-технічних робіт, гасити об'єкти у порту й морі.

Українські моряки готуються до участі в навчаннях "Дайв-2021" / Фото ВМС ЗСУ